Bazı illerde eğitime kar engeli
Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.
İşte eğitim ve öğretime ara verilen iller...
ORDU
Ordu`nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
RİZE
Rize`nin Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
SİNOP
Sinop`ta Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildi.
ARTVİN
Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde yarın eğitime ara verildi.
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