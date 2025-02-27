Bazı illerde eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.

Bazı illerde eğitime kar engeli
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:13

İşte eğitim ve öğretime ara verilen iller...

ORDU

Ordu`nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize`nin Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

SİNOP

Sinop`ta Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildi.

ARTVİN

Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde yarın eğitime ara verildi.


Etiketler: #Kar #Okullar #eğitim

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