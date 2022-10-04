Bazı illerde toz taşınımı etkili oluyor
Mardin'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.
Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açarken, yurttaşlar ve tarihi mekanları gezen turistler toz taşınımı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yurttaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.
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