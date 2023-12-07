Bazı kurmaylar ‘İYİ Parti seçimlerde hedefini tutturamazsa dağılır’ yorumu yaptı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti’ye yönelik “işbirliği” teklifinin ardından partinin genel idare kurulunda “hür ve müstakil olarak seçimlere girme” kararı alınmasının nedenlerinden birinin de “partiye kurumsallık kazandırmak” olduğu belirtiliyor.

Parti eğer yerel seçimlerdeki oy oranını “yüzde 15’e yükseltirse”, 2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında “parti için iktidar yolunun açılacağını” hesaplıyor.

İşbirliğinin reddedilmesinin, il ve ilçe örgütü üyelerinde moral bozukluğuna neden olduğu belirtiliyor.

Bazı kurmaylar, özellikle Akşener’le toplantı yapan ve iş birliğine sıcak bakan İstanbul ve Ankara’da teşkilatların çalışma yapmayacağı, bazı ilçe başkanlarının ise yakın zamanda istifa edebileceğinden endişeleniyor.

İYİ Parti tabanının ise mevcut belediye başkanlarına oy verebileceğine de işaret ediliyor. Öte yandan İYİ Partili bazı isimler, parti hedefinin belediye almak değil oylarını artırarak kendini kanıtlamak olduğunu söylüyor. Bazı kurmaylar, “İYİ Parti’nin CHP’den ayrılarak milliyetçi muhafazakar seçmene seçenek sunması gerektiği; ancak bunu yapmanın yerinin, yaklaşan yerel seçimler olmadığı” görüşünü savunuyor. İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki hedefinin, belediye almak değil oy oranını yüzde 15’e çıkarmak olduğunun altı çiziliyor.

‘PARTİ DAĞILABİLİR’

Yerel seçimlerde oy oranının artırılmasının ardından da “2028 genel seçimlerine güçlenmiş ve kurumsal kimlik kazanmış bir İYİ Parti olarak girip, tek başına iktidar olmanın” hedeflendiği ifade ediliyor. Eğer, amaçladıkları gibi olursa AKP tabanından oy koparabilecek tek parti olarak iktidar şanslarının yüksek olduğunu kaydeden kurmaylar, başarısızlık durumunda partinin hızla dağılabileceği riskinin de altını çiziyor. İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 10’un altında kalması durumunda partinin, Meclis grubunu koruyamayacağına da dikkat çekiliyor.

