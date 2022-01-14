BBC Türkçe emekçileri greve çıktı

14 Ocak 2022 Cuma, 13:11

TGS'nin yazılı açıklamasında, "Altı aydır BBC işverenine Türkiye'de yaşanan ekonomik darboğazın çalışanların alım gücünde büyük bir erimeye neden olduğunu anlattık. Taleplerimiz her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullarda gerçekçi ve insaniydi. Ancak resmi enflasyonun yüzde 14.6 olduğu 2020 yılında İstanbul'daki çalışanlarına yüzde 7 zam yapan BBC işvereni, 2021'de de benzer bir teklifle masaya geldi" denildi.

Açıklamada, TÜİK'in yüzde 36 enflasyon açıkladığı, ancak bağımsız ekonomistlerin oranı yüzde 82 olarak hesapladığı bir ortamda, BBC'nin görüşmeler sonunda yüzde 20 zam önerdiğine işaret edilerek, "İki yıl üst üste resmi enflasyon oranının çok altında zam teklif eden BBC işvereninin durumun ciddiyetini anlayamadığını görüyoruz" denildi.

''AYRIMCILIK OLARAK YORUMLUYORUZ''

Açıklamada ayrıca, "İstanbul'daki çalışanların hakları ile hem Birleşik Krallık'taki, hem diğer ofislerdeki BBC gazetecilerinin hakları arasında önemli farklar bulunuyor. Bu durumu ayrımcılık olarak yorumluyoruz" ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili BBC Sözcüsü yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'deki çalışanlarımızın ekonomik endişelerini duyuyor ve anlıyoruz. BBC maaş artışı gerçekleştirdi ve ek imkanlar içeren bir teklifte bulundu. Buna ek olarak, görülen dalgalanmalar sırasında çalışanlarımıza mali destek sağlamak için var olan mekanizmalar ile volatil piyasaları takip etmeye devam ediyoruz. Bu grev eylemi Türk okurlarımızın güvenilir ve tarafsız haberlere erişimini olumsuz etkileyeceği için üzüntü duyuyoruz."