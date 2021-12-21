BDDK'den kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kur hareketlerindeki olumlu seyrini görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.
Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.
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