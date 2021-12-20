Euro ve dolarda yaşanan artışın ardından Erdoğan yeni bir sistem açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dalgalı kur için yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kurda yaşanan hızlı yükseliş hakkında açıklama yapan Erdoğan, yeni bir sistemi devreye aldıklarını söyledi.
"Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz" diyen Erdoğan, "Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum.İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak" dedi.
VERGİ VE STOPAJDA DEĞİŞİKLİK
"Hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullanan Erdoğan, yeni sistemi açıklamayı şu sözlerle devam etti, "Devlet iç borçlanmaya talebi arttırmak için buradaki stopajı %0'a indiriyoruz.İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, ihracatı özendirmek, firmalarımızı KDV yoluyla finansa hızlı erişimini sağlamaktır"
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