Kadıköy'de BDSM partisine polis operasyonu: 11 yıl hapis istemi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:46

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:52

İstanbul Kadıköy’de yılbaşı öncesi cinsel içerikli bir parti düzenleme hazırlığında olan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler L.S. ve T.T. hakkında, “hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlarından 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

POLİS OPERASYONU VE İDDİANAMENİN AYRINTILARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık 2024’te bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videoların paylaşıldığını ve Kadıköy’de cinsel içerikli partiler düzenleneceğini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

İddianamede, şüphelilerin “Kinky Turkey” olarak adlandırılan etkinlikte BDSM ve cinsel fantezilere dayalı aktiviteler düzenlediği, bu etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden duyurulduğu belirtildi. Parti adresinin yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara gönderildiği ifade edildi.

L.S. ve T.T.’nin daha önce Beyoğlu’nda benzer bir etkinlik düzenledikleri ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Kadıköy’de düzenlenen partiye 23 kişinin katıldığı da iddianamede yer aldı.

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Operasyon sırasında çeşitli materyallere el konuldu. İddianamede şu materyaller listelendi:

BDSM ekipmanları

1 adet titreşimli elektronik tasma

2 adet bel ve sırt korsesi

2 adet eldiven

2 adet tasma zincir

2 adet bel kemeri

5 adet bağlama halatı

1 adet boyunduruk

2 adet bağlama zinciri

1 adet oyun çarkı

4 adet maske

2 adet fantezi vücut aksesuarı

Cinsel içerikli materyaller

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEBİ

İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri partilerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşarak müstehcen yayın üretimi ve satışı gerçekleştirdikleri ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin bu organizasyonlarda şiddet içerikli ve doğal olmayan cinsel davranışlara zemin hazırladıkları iddia edildi.

Şüpheliler hakkında 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma, 21 Nisan 2025 tarihinde görülecek.