Cinsel içerikli videolar çeken 'Pedro' ve 'Süt' rumuzlu karı-koca tutuklandı

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:37

İnternette cinsel içerikli videolar üreten ve bir platformda paylaşarak gelir elde eden Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan, "müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, çiftin içeriklerini Türkiye'de erişime yasaklanan bir sitede yayınladığı tespit edildi.

ATAŞEHİR'DE GÖZALTI OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Azra Ay Vandan ve eşini Ataşehir'deki bir hastanede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşımının artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu tür faaliyetlerde bulunan kişiler hakkında işlem başlattığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN PAYLAŞIMLAR

Azra Ay Vandan, "Süt" rumuzunu kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 24 saat içinde 100 erkekle birlikte olmayı planladığını duyurmuş ve bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Paylaşımı sonrası aldığı etkileşim çığ gibi büyürken, Vandan 16 Ocak'ta gözaltına alındığını takipçilerine duyurdu.

"FUHUŞ YAPMIYORUM, SEÇİMLERİM BANA AİT"

Gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Azra Ay Vandan, "Ben kimseyle para karşılığı birlikte olmuyorum, fuhuş yapmıyorum. Devlet, bireylerin bedenine dair seçimlerine karışmamalıdır. Daha önemli işleriniz yok mu?" ifadelerini kullandı.

"BU TOPLUMUN AHLAKINI SİSTEM BOZDU"

Vandan, açıklamalarında şunları söyledi:

"Bu toplumun ahlakını benim gibi insanlar değil, sistemin kendisi bozdu. Ben seçimlerimden memnunum. Ancak devletin baskıcı müdahalelerinden artık bıktım. Hukuk herkes için eşit uygulanmalıdır."

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Tutuklama kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar kararı desteklerken, kimileri ifade ve yaşam özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi.