Bebeğe yanlış aşıda soruşturma izni verilmemesine itiraz kabul edildi
İzmir'de, 30 günlük bebeğe Hepatit-B yerine Covid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili sağlık ekibi hakkında art niyet ve bebekte yan etki olmadığı gerekçesiyle kaymakamlığın soruşturma izni vermemesine ailenin itirazı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce kabul edildi.
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, geçen yıl Eylül ayında katıldığı televizyon programında, bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını, bu hatanın sadece bir kere olduğunu ve bebeğin ailesinin haberdar edildiğini söyledi.
Olayın ardından ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2021'de,1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin hemşire ve sağlık ekibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından Bornova Kaymakamlığı tarafından geçen şubat ayında soruşturma izni verilmemesi kararlaştırıldı. Bornova Kaymakamlığı'nın hemşire ve sağlık ekibi hakkında art niyet ve bebekte yan etki olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermediği öğrenilirken, aile avukatı Dilek Güzel de İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, karara itiraz etti.
Ailenin zor süreç geçirdiğini belirten avukat Dilek Güzel, itirazlarının haziran ayında kabul edildiğini dile getirdi. Bornova Kaymakamlığı'na tekrar başvurulduğunu kaydeden Güzel, soruşturma sonucu ihmal ve hata tespit edilirse konunun savcılığa gönderileceğini ve dava açılabileceğini vurguladı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!