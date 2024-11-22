Bebeğine biberonla tiner içirip öldürmüştü... Anneden kan donduran itiraflar geldi!
İstanbul'da zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve 2 ay süren yaşam savaşını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin annesi, çocuğunun biberonuna tiner koyduğunu itiraf etmişti. Kan donduran olayda annenin ifadeleri ortaya çıktı.
Olay, 26 Eylül Perşembe günü Esenler'de meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç.'nin (23) sevgilisi Y.E. ile çocukları oldu
İddiaya göre baba Y.E.'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne, bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Emre Ç. biberondaki tineri içti.
Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.
ANNE TUTUKLANDI, BABA SERBEST
Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı yaptığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAN DONDURAN İTİRAF
Sabah gazetesinde yer alan habere göre olayla ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Anne Dilek Çiçek'in bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf ettiği ortaya çıktı.
Anne Dilek Ç., "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü.
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