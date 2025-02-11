İzmir'de bebeğini denize atarak öldürmeye çalışan anne tutuklandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 20:14

Güncelleme: 11.02.2025 - 20:14

Olay, dün öğle saatlerinde İzmir Seferihisar’ın Bengiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser C. (30) isimli anne, kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin bebek ile sahile geldi. Denize yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı. Çevreden olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılmış olan bebek, 112 sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kevser C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Annenin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı bildirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.