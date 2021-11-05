Bebeğini canlıyken mezara gömmüştü, Olay yerinde keşif yaptırıldı
Adıyaman’da, iki günlük bebeği mezarlığa canlı halde gömen 17 yaşındaki Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E.'ye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.
24 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'na 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından canlıyken gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.
Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde kalan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman’a getirildi.
Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'nda yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayı nasıl gerçekleştirdiklerini yaşayarak tek tek hakime anlattı. Yaklaşık 2-3 saat süren keşif sonrasında Gülçin E., ve Ülkü E., yeniden cezaevi aracına bindirilerek kaldıkları cezaevine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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