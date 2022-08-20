Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilere ait çantada yapılan aramada, bebek bezleri içerisine saklanmış 93,3 gram metamfetamin ve 13,8 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı