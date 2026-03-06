Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı ve Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yıldırım’ın ortağı veya sahibi olduğu bazı şirketler hakkında işlem yapıldı.

Açıklamada, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla 6 şirkete Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtildi.

Savcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir”