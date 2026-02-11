Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bebek'te trafiği kapatıp dans etmişti: Hastaneye yatırıldı

11.02.2026 11:31:00
DHA
Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen 29 yaşındaki Gizem K., bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen Gizem K. dans etmeye başladı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı ardından da savcılık kararıyla Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatırıldı. Şahsın bipolar bozukluğu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi.

İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen Gizem K. içeride dans etmeye başladı.

Uzun süre kornaya basan Gizem K. olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

HASTANEYE YATIRILDI

Sürücü kaçmak istediği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından emniyete götürülen Gizem K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

Gizem K'nin ailesinin emniyette verdiği ifadede bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını almadığında böyle davranışlar sergilediğini söylediği öğrenildi. 

