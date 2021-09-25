Bebeklerine yanlış aşı vurulan aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bebeğe yanlışlıkla yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İzmir’de bir sağlık ocağında bir aylık bebeğe hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech aşısının vurulmasının ortaya çıkmasının ardından aile suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan ailenin avukatı Dilek Güzel, “Yanlış aşı vuranlar ile ilgili yasal süreç başlattık. Müvekkillerim sürecin başından itibaren, toplumsal ve bireysel bağışıklık için aşılamanın önemli olduğunu düşünen, kendileri aşı olmuş kişilerdir. Kesinlikle aşı karşıtlığı yoktur. Hatası olanların cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Avukat Güzel, ayrıca yanlış aşıyı vuran sağlık çalışanının halen görevde olduğunu belirtti. Ailenin suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu kişiler hakkında “taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Yaşanan aşı skandalındaki süreci anlatan ailenin avukatı, “Aile, bir aylık bebeklerini yenidoğan aşı takvimine uygun olarak 30’uncu gün aşısı (hepatit aşısı) yapılmak üzere mahalledeki Aile Hekimliği Birimi’ne götürüyor, burada aşı uygulanıyor. Aradan iki saat sonra aile hekimliğindeki görevlilerce eve gelerek hepatit aşısı yerine korona aşısı uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söyleniyor. Bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi çocuk enfeksiyon bölümüne yatışı yapılmış ve bebek burada bir hafta süreyle takip edilmiştir” dedi.
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