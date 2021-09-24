Son dakika... Bebeklere koronavirüs aşısı iddiasına soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapılmasına yönelik soruşturma başlattı.

DHA
24 Eylül 2021 Cuma, 11:48
Son dakika... Bebeklere koronavirüs aşısı iddiasına soruşturma
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, bir bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi üzerine sorumlu kişiler hakkında ‘taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ soruşturma başlatıldığını açıkladı.
 


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