BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da birçok ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:02

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:02

İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 25 Aralık Pazartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35222180

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/ 2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222185

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, TAŞKIN ÇİFTLİK sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35215974

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AZMİ, BALA, BOZKIR, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, GEZER, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217183

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222176

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, NALLI, TAŞKIN ÇİFTLİK, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220769

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223289

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222191

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217188

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35222148

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35221877

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221891

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221885

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221884

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ORDU sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221890

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221883

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222315

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/12/2023 00:01:00 - 25/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223314

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217585

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35215571

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/12/2023 09:17:00 - 25/12/2023 17:17:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220590

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2238. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35219546

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219486

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2023 00:00:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219407

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223429

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223434

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HACIALİ, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sk bölgelerinde 25/12/2023 11:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35223398

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BÜYÜKŞEKERCİ, DIŞBUDAK, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35220089

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220141

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah ALİ KUŞÇU, ATATÜRK, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35222288

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35223394

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2023 01:20:00 - 25/12/2023 07:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223659

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BİLİR, DEMİRHİSAR, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35220675

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 230., 231., 244., GELİBOLU sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223363

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 101., 106., 122. sk bölgelerinde 25/12/2023 11:00:00 - 25/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217595

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 329., 330., 331., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223674

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 25/12/2023 15:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35223295

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah DOĞA PARKI sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223284

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3004., 3137., 3138. sk / OSMANGAZİ mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221839

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-109 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223395

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223393

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223291

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2282. sk bölgelerinde 25/12/2023 13:00:00 - 25/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35220776

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 25/12/2023 00:05:00 - 25/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222370

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 25/12/2023 14:00:00 - 25/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220783

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, ERCİYES, LEYLAK, VURAL sk bölgelerinde 25/12/2023 00:05:00 - 26/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35219018

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, PEYKHANE sk / DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, EMİN SİNAN CAMİİ, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / MESİHPAŞA mah KOSKA, ŞAİR HAŞMET sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ, HİSAR ÇEŞMESİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, BÖREKÇİ ALİ, DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, SOĞANAĞA CAMİİ, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, NUR, TAVŞANTAŞI sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, ATATÜRK, AİLE, BABA HASAN CAMİİ, DEĞNEKÇİ, FEYZUL bölgelerinde 25/12/2023 01:00:00 - 25/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219691

İSTANBUL FATİH ilce -SARIDEMİR mah sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKCEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35224029

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224033

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.İNÖNÜ, NERGİZ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220358

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.KEMAL, 3.TUNA, 7.MENEKŞE, TANSEL, YENİ CAMİ sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224040

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah sk bölgelerinde 25/12/2023 11:00:00 - 25/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224039

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 25/12/2023 11:00:00 - 25/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220035

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk bölgelerinde 25/12/2023 13:00:00 - 25/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

SARIYER ilçesinde 2023-12-25 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SİLİVRİ

NO: 35200222

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35221826

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.