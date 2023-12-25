Deprem mi oldu? 25 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Aralık Cumartesi Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Aralık Cumartesi Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:21
Deprem mi oldu? 25 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Aralık'ta meydana gelen depremler...

25 ARALIK SON DEPREMLER

08:44:08  -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

08:43:47  -.-  1.6  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

08:18:53  -.-  1.9  -.-   MAHMATLAR-(AMASYA)                                

08:13:55  -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

07:45:24  -.-  2.1  -.-   HISARONU-MARMARIS (MUGLA)                         

07:03:57  -.-  3.0  -.-   GOCERLI-DINAR (AFYONKARAHISAR)                    

06:55:16  -.-  1.8  -.-   KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG)                          

06:48:24  -.-  1.5  -.-   ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE)                        

06:09:58  -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

05:53:14  -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           

04:45:48  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

04:37:28  -.-  1.5  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

04:14:23  -.-  1.3  -.-   UZUMDALI-(HATAY)                                  

03:30:49  -.-  2.9  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            

03:14:36  -.-  2.6  -.-   YOLINDI-BIGA (CANAKKALE)                          

03:13:36  -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           

02:23:35  -.-  1.4  -.-   ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)                        

02:14:05  -.-  1.0  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

01:40:42  -.-  1.5  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       

01:34:38  -.-  3.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:02:02  -.-  1.4  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               

00:48:17  -.-  2.0  -.-   TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL)                        

00:47:09  -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

00:36:30  -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

00:22:47  -.-  3.1  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          

00:19:19  -.-  1.1  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

00:12:08  -.-  1.5  -.-   CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)                          

00:08:35  -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           


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