Deprem mi oldu? 25 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:21

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Aralık'ta meydana gelen depremler...

25 ARALIK SON DEPREMLER

08:44:08 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

08:43:47 -.- 1.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

08:18:53 -.- 1.9 -.- MAHMATLAR-(AMASYA)

08:13:55 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

07:45:24 -.- 2.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)

07:03:57 -.- 3.0 -.- GOCERLI-DINAR (AFYONKARAHISAR)

06:55:16 -.- 1.8 -.- KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG)

06:48:24 -.- 1.5 -.- ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE)

06:09:58 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:53:14 -.- 3.1 -.- AKDENIZ

04:45:48 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

04:37:28 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:14:23 -.- 1.3 -.- UZUMDALI-(HATAY)

03:30:49 -.- 2.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:14:36 -.- 2.6 -.- YOLINDI-BIGA (CANAKKALE)

03:13:36 -.- 3.1 -.- AKDENIZ

02:23:35 -.- 1.4 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)

02:14:05 -.- 1.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:40:42 -.- 1.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)

01:34:38 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:02:02 -.- 1.4 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)

00:48:17 -.- 2.0 -.- TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL)

00:47:09 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

00:36:30 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

00:22:47 -.- 3.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

00:19:19 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

00:12:08 -.- 1.5 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)

00:08:35 -.- 1.4 -.- AKDENIZ