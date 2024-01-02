BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da birçok ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:18

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:18

İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 2 Ocak Salı günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY

NO: 35231146

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/01/2024 00:00:00 - 02/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231150

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/01/2024 02:00:00 - 02/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231154

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/01/2024 04:00:00 - 02/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231158

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231160

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 11:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 13:00:00 - 02/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35233711

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35230803

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk bölgelerinde 02/01/2024 00:00:00 - 02/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35230793

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 00:00:00 - 02/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35230795

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 00:00:00 - 02/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232730

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35233543

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35232645

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35233473

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ÜLKER 2 sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35232651

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35233473

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ÜLKER 2 sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35233632

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35231222

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GECİKMEZ, GÜNER sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35233569

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231130

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1548. sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233475

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2116., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 02/01/2024 13:00:00 - 02/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35234519

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1711., 1728., 1730., 1731. sk bölgelerinde 02/01/2024 15:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35232362

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BARAKA, HÜLYA, HÜRRİYET, KARADENİZ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ULUBATLI sk / SİLAHTARAĞA mah 1.SAMET, 1.YENİ ÇIKMAZI, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, 5.CAMİİ, ALTIN ORDU (ORDU), BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BESTEKAR HACI ARİFBEY, CANSU, KARADENİZ, MERCAN YOKUŞU, MUHSİN YAZICIOĞLU, PINAR, SİLAHTARAĞA, UĞUR, İKİZLER YOKUŞU sk bölgelerinde 02/01/2024 12:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35232680

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KULEBOYU, NAMIK KEMAL, ÇUHACIOĞLU sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232665

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 02/01/2024 14:00:00 - 02/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35232343

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35233876

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233882

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAKAY, BAYRAKTAR, BİLLUR, BİRİCİK, MELİK, ZAFER, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 02/01/2024 13:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35229836

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35234115

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35229834

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 4.MUTLU, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, NAZLI, ORTA KENT, SARAY, SEÇKİN, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÖZAY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35232702

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233460

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / PAŞA mah BATI, CİVELEK, KAHRAMANBEY, YAY MEYDANI sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, HİLAL, ILGAZ, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 02/01/2024 11:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35231028

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -İSMETPAŞA mah sk bölgelerinde 02/01/2024 00:05:00 - 02/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35231022

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 02/01/2024 00:05:00 - 02/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35230824

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 02/01/2024 09:30:00 - 02/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233690

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 02/01/2024 14:00:00 - 02/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.