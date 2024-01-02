Deprem mi oldu? 2 Ocak Salı nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:36

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:36

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 2 Ocak'ta meydana gelen depremler...

2 OCAK SALI SON DEPREMLER

2024.01.02 09:21:50 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.02 09:12:15 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY)

2024.01.02 08:58:34 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.01.02 08:54:41 -.- 1.3 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.01.02 08:51:10 -.- 1.6 -.- ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA)

2024.01.02 08:34:11 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.02 08:21:39 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.02 08:07:59 -.- 1.0 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)

2024.01.02 07:42:49 -.- 2.1 -.- GURCISTAN

2024.01.02 07:40:39 -.- 2.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.02 07:17:35 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.02 07:09:02 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.01.02 06:52:56 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.01.02 06:10:05 -.- 3.2 3.2 AKCIFT-(VAN)

2024.01.02 06:04:41 -.- 3.1 3.1 KARADENIZ

2024.01.02 05:24:14 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.01.02 05:22:29 -.- 1.8 -.- YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN)

2024.01.02 05:14:04 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)

2024.01.02 05:10:03 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN

2024.01.02 05:02:03 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.01.02 04:51:51 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.01.02 04:51:32 -.- 1.4 -.- YENIYURT-DORTYOL (HATAY)

2024.01.02 04:46:47 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.02 04:45:35 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.01.02 04:43:23 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.01.02 04:16:34 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.01.02 03:03:10 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

2024.01.02 02:58:47 -.- 2.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.01.02 02:42:02 -.- 1.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.02 02:39:04 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.01.02 02:32:44 -.- 1.8 -.- BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.01.02 02:30:42 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.01.02 02:25:13 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.01.02 02:20:44 -.- 1.7 -.- AGACDIBI-(HAKKARI)

2024.01.02 02:15:58 -.- 2.2 -.- AGACDIBI-(HAKKARI)

2024.01.02 01:54:05 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.01.02 01:11:50 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)

2024.01.02 00:50:03 -.- 2.1 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS)

2024.01.02 00:10:12 -.- 2.4 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)