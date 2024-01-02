Deprem mi oldu? 2 Ocak Salı nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ocak Salı Ocak 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Ocak Salı 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:36
Deprem mi oldu? 2 Ocak Salı nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 2 Ocak'ta meydana gelen depremler...

2 OCAK SALI SON DEPREMLER

2024.01.02 09:21:50    -.-  2.2  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

2024.01.02 09:12:15     -.-  2.0  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)                          

2024.01.02 08:58:34      -.-  1.9  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2024.01.02 08:54:41    -.-  1.3  -.-   KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.01.02 08:51:10      -.-  1.6  -.-   ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA)                      

2024.01.02 08:34:11      -.-  1.5  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.01.02 08:21:39      -.-  1.8  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          

2024.01.02 08:07:59     -.-  1.0  -.-   ERENKAYA-MERAM (KONYA)                            

2024.01.02 07:42:49     -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                         

2024.01.02 07:40:39     -.-  2.8  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

2024.01.02 07:17:35     -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.01.02 07:09:02      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.01.02 06:52:56      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2024.01.02 06:10:05     -.-  3.2  3.2   AKCIFT-(VAN)                                      

2024.01.02 06:04:41     -.-  3.1  3.1   KARADENIZ                                         

2024.01.02 05:24:14       -.-  1.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2024.01.02 05:22:29    -.-  1.8  -.-   YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN)                          

2024.01.02 05:14:04     -.-  1.1  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           

2024.01.02 05:10:03      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.01.02 05:02:03     -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2024.01.02 04:51:51      -.-  1.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.01.02 04:51:32      -.-  1.4  -.-   YENIYURT-DORTYOL (HATAY)                          

2024.01.02 04:46:47       -.-  2.0  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.01.02 04:45:35       -.-  1.2  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.01.02 04:43:23     -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.01.02 04:16:34     -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                            

2024.01.02 03:03:10       -.-  1.1  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            

2024.01.02 02:58:47   -.-  2.4  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

2024.01.02 02:42:02      -.-  1.5  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          

2024.01.02 02:39:04     -.-  1.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.01.02 02:32:44      -.-  1.8  -.-   BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI)                        

2024.01.02 02:30:42     -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.01.02 02:25:13     -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

2024.01.02 02:20:44     -.-  1.7  -.-   AGACDIBI-(HAKKARI)                                

2024.01.02 02:15:58     -.-  2.2  -.-   AGACDIBI-(HAKKARI)                                

2024.01.02 01:54:05       -.-  1.9  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     

2024.01.02 01:11:50     -.-  1.6  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                                   

2024.01.02 00:50:03       -.-  2.1  -.-   DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS)                          

2024.01.02 00:10:12      -.-  2.4  -.-   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      


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