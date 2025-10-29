BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın çok sayıda ilçede elektrik kesintisi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 17:35:00
Haber Merkezi
BEDAŞ, 30 Ekim 2025 tarihinde birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte kesinti yapılacak tüm ilçeler....

İstanbul'da yarın (30 Ekim Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından açıklandı. 

İstanbul'da 30 Ekim Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokaklar açıklandı. 

BEDAŞ'ın resmi sitesinde yapılan duyuruya göre çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yapılacak. 

KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER

İşte yarın için kesinti yaşanacak ilçeler:

Arnavutköy,

Avcılar,

Bağcılar,

Bahçelievler,

Bakırköy,

Başakşehir,

Bayrampaşa,

Beşiktaş,

Beylikdüzü,

Beyoğlu,

Büyükçekmece,

Çatalca,

Esenler,

Esenyurt,

Eyüpsultan,

Fatih,

Gaziosmanpaşa,

Güngören,

Kağıthane,

Sarıyer,

Sultangazi,

Şişli,

Zeytinburnu. 

Bölgelerde yapılacak kesintiye dair ayrıntılı bilgiler BEDAŞ resmi sitesinde yer almaktadır. 

