BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın çok sayıda ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da yarın (30 Ekim Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından açıklandı.
BEDAŞ'ın resmi sitesinde yapılan duyuruya göre çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER
İşte yarın için kesinti yaşanacak ilçeler:
Arnavutköy,
Avcılar,
Bağcılar,
Bahçelievler,
Bakırköy,
Başakşehir,
Bayrampaşa,
Beşiktaş,
Beylikdüzü,
Beyoğlu,
Büyükçekmece,
Çatalca,
Esenler,
Esenyurt,
Eyüpsultan,
Fatih,
Gaziosmanpaşa,
Güngören,
Kağıthane,
Sarıyer,
Sultangazi,
Şişli,
Zeytinburnu.
Bölgelerde yapılacak kesintiye dair ayrıntılı bilgiler BEDAŞ resmi sitesinde yer almaktadır.