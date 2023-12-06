BEDAŞ duyurdu... İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
BEDAŞ, İstanbul'da 6 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 6 Aralık Çarşamba günü (bugün) elektrik kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı.
Elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve sokaklar şu şekilde:
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