BEDAŞ duyurdu... İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BEDAŞ, İstanbul'da 6 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 00:43
BEDAŞ duyurdu... İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 6 Aralık Çarşamba günü (bugün) elektrik kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı.

Elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve sokaklar şu şekilde:


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