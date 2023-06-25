BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:50

Güncelleme: 25.06.2023 - 09:50

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Haziran Pazar günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.

Avcılar: İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 25/06/2023 09:00:00 - 25/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar: İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., ATATÜRK, KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk bölgelerinde 25/06/2023 09:00:00 - 25/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 25/06/2023 10:00:00 - 25/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 25/06/2023 12:00:00 - 25/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü: İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 25/06/2023 09:00:00 - 25/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler: İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 836., 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., ATIŞALANI, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk bölgelerinde 25/06/2023 09:00:00 - 25/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan: İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.TULUMBA, 2.FIRIN, 2.KAHRAMAN, 2.ÇINAR, KAMELYALI, KOCATEPE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, MELEK, SARI ÇEŞME, SELAMET ÇIKMAZI sk / GÜZELTEPE mah 1.BAHAR ÇIKMAZI, 1.KANARYA ÇIKMAZI, 2.ESEN, 2.KANARYA, AÇIKYÜZ, BARBAROS, DAR, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KAVAKLI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, SAHİL, SETALTI, TEVFİK FİKRET, YENİ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇIKAN, ÖZBEK, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 25/06/2023 09:00:00 - 25/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa: İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1187., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 25/06/2023 09:00:00 - 25/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören: İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, YILMAZ, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, EŞİTLER, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖKSEL, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, HAYAT, KOPUZ, KURUL, LEYLEK, MEHTER, SULHİ GARAN, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 25/06/2023 02:00:00 - 25/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk // ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 319., 320., 322., 323., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 361. ÇIKMAZ, 362., 377., ENDÜLÜS, PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, 169., 170., 171., 172., 173., 174., AYAZMA, AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.KANATLI ÇIKMAZI, 1.SERÇE, 5.KANARYA, EYÜP SULTAN, GÜVERCİNLİ, KANATLI, MOLLA LÜTFİ, NEZİH ELDEM, NİMET, PEYAMİ SAFA, SAMANCILAR, SEMİZ ALİPAŞA, SOFULAR YOKUŞU, TUNALI, YEŞİL TEPE sk / TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA, TUNAHAN, TİKVEŞLİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AK, AKAN, DAVUTPAŞA 1., DUMLUPINAR, GEÇİT, GÜZELLER, HUN, MEHMETÇİK, MEKTEP, MERHALE, SARDUNYA, SEMİZ, UZAY, YEKTA, YOLCU, ÖZLEM, ÜÇ ÇEŞMELER, ŞEBBOY sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, ALAYBEY, ARDIÇ, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KAYACIK, KAYALAR, KIZILAĞAÇ, LADİN, PELİT, SAV bölgelerinde 25/06/2023 02:00:00 - 25/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA, HAZAR, PAMUKOVA sk bölgelerinde 25/06/2023 09:30:00 - 25/06/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ü

Zeytinburnu: İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 25/06/2023 14:00:00 - 25/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 25/06/2023 16:00:00 - 25/06/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.