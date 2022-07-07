Bedava çıkan dondurması verilmeyen çocuktan Mansur Yavaş'a mektup
Bedava çıkan dondurmasının verilmediğinden şikayet eden çocuğun Mansur Yavaş'a gönderdiği mektup sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya, aldığı dondurmadan bedava çıkan ancak gittiği bakkalda bedava dondurması verilmeyen çocuğun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yazdığı mektubu konuşuyor.
Yaşı bilinmeyen Ilgın isimli çocuk, aldığı dondurmanın çubuğunda bedava yazması üzerine bakkala gidip çubuğu gösterip dondurmasını istediğini, ancak kendisine dondurmanın verilmediğinden şikayet ettiği mektubu ABB Başkanı Mansur Yavaş'a gönderdi.
"Galiba çocukları kandırmak istiyorlar" diye yazan Ilgın, Yavaş'tan bu sorunu çözmesinde yardımcı olmasını istedi.
YAVAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ
Bu mektup büyük ses getirirken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği yanıt da dikkat çekti.
Yavaş mektubunda, "Yaşadıklarını okudum, senin gibi ben de üzüldüm. Bu sorunu çözebilmek için elimden pek bir şey gelmese de bayram öncesi sana küçük bir sürpriz yapmak istedim" yazarak kendisine boya kalemi gönderdiğini belirtti.
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