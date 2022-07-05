Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden duyuru: Mansur Yavaş izne ayrılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş’ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 21:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden duyuru: Mansur Yavaş izne ayrılıyor
Abone Ol google-news

Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB'nin resmi sosyal medya hesabından  yapıldı.

ABB açıklaması şöyle:

“ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


 


Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi İzin
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler