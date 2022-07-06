Son Dakika: Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark davası sonuçlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasının sonuca bağlandığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.
Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.
Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."
2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2022
Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.
Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz. pic.twitter.com/dGOz33ir08
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