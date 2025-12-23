2026 bedelli askerlik celp dönemine katılacak adaylar, hangi birliklerde görev yapacaklarını merakla bekliyor. Resmi duyuru öncesinde binlerce kişi sınıflandırma ve yer bilgilerini araştırıyor. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedelini ödeyen yükümlüler, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemlerine tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin kimlik bilgileri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Bedelli askerlik yapmayı planlayan vatandaşlar, başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Yükümlülerin, yılın son iş günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırarak bedelli askerlik başvuru ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten önce başvuru yapacak kişilerin, yoklamalarını yaptırıp “Askerliğe Elverişlidir” raporu alması önem taşıyor.

Fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar ile başvuru tarihinde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda bulunanlar; başvurup sonradan vazgeçenler veya başvurudan sonraki iki ay içinde ödeme yapmayanlar, bedelli askerlik hakkından yararlanamıyor.

Bedelli Askerlik Ücreti:

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlüler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 280.850,64 TL bedel ödeyecek.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlüler ise aynı bedelin yanı sıra, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları her ay için 4.095,74 TL ek bedel ödeyecek. Bu ek bedel, askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır; geçerli yasal mazeret süreleri bu hesaplamaya dahil değildir.

Bedel ödemeleri, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri üzerinden yapılabilir.