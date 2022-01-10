Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri 2022 nereden sorgulanacak?

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:07

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 56 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden duyurulacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor.

2019'un haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı. Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya çıkmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira oldu.