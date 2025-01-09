Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacak.
Etiketler: #Bedelli askerlik #ne zaman #askerlik
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!
- Fuat Uğur ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi