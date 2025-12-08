'Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusu, Milli Savunma Bakanlığı duyurusu ile yanıt buldu. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

2025 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

2025 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.

ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.

d. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) 280.850,64 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 4.095,74 TL’dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır.

e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.

2. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile seçilecektir. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlerin yeni bir müracaat hakkı bulunmamaktadır.

3. 2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.