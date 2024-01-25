Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...
MSB, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini duyurdu. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...
2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu.
25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
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