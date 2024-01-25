Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...

MSB, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini duyurdu. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:34
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...
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2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Bedelli askerlik sevk tarihleri...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024


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