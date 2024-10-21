Bedensel engelli yurttaştan 'Kuzenim elimi kolumu bağlayıp 260 bin TL kredi çekti' iddiası

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:31

Adana’da yaşayan yüzde 40 bedensel engelli Mustafa Mamık (38), iddiaya göre yaklaşık 1 sene boyunca her ay engelli maaşı yattıktan sonra dayısının oğlu ve berberlik yapan T.Ö.’den piyasadan daha ucuza çeyrek altın aldı. Ancak geçen Mayıs ayında paraya ihtiyacı olan Mamık, altınları bozdurmak için kuyumcuya gittiğinde altınların sahte olduğunu öğrendi.

"ARSA VEREYİM DİYEREK KANDIRDI"

Bunun üzerine kuzeninin yanına giden Mamık, kuzeniyle tartıştı. Daha sonra kuzeni T.Ö., "Benim arsam var. Gel sana onu vereyim" diyerek Mamık’ı yanına çağırdı. Kuzenine güvenerek yanına giden Mamık, otomobile bindiğinde kendisine ikram edilen içeceği içti ve bayıldı.

İddiaya göre, uyandığında ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu fark eden Mamık, kuzeni T.Ö.’nün başında silahla beklediğini gördü. T.Ö., silah zoruyla kuzeninin mobil bankacılık şifresini alarak uygulamaya girdi ve 260 bin TL kredi çekti. T.Ö., daha sonra bu parayı İ.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların hesabına aktardı. Kuzenini de ölümle tehdit eden T.Ö., daha sonra kuzenini serbest bıraktı.

Bir süre korkusundan polise gidemediğini söyleyen Mustafa Mamık, engelli maaşına haciz konulunca 27 Mayıs’ta savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"UYANDIĞIMDA BAYGINDIM VE ELLERİM BAĞLIYDI"

Mustafa Mamık, dayısının oğlu tarafından dolandırıldığını ve mağdur olduğunu iddia ederek, "Dayımın oğlundan param oldukça çeyrek altın alıyordum. Daha sonra altınların sahte olduğunu anladım ve kavga ettik. Bana, ’elimde arsa var’ dedi. Anlaştık, arabaya bindik ve bana içecek verdiler. Uyandığımda baygındım ve ellerim bağlıydı" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM, HAKKIMI ARIYORUM"

Borcun faiziyle 600 bin liraya yükseldiğini anlatan Mamık, "260 bin lira kredi çekilmiş ama şu anda faiziyle beraber borç 600 bin lira. Evine gittiğimde bana silah çekti. Şikayetçi oldum, hakkımı arıyorum. 5 aydır maaşıma el konuldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, T.Ö.’ye ise ulaşılamadı.