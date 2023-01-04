Bedirhan Uysal tarafından katledilen Ülkü Deniz son yolculuğuna uğurlandı: 'Uysal'ın annesi aylar önce eşimi tehdit etmiş...'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 15:08

Sancaktepe'de, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında; Bedirhan Uysal isimli erkek, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

YÜZÜNE ATEŞ AÇTI

17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada kendisinin Polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Ersöz için bugün Sancaktepe’de bulunan Hz. Ömer Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Ayşegül Ersöz ayakta durmakta güçlük çekti.

Baba Engin Ersöz taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ersöz’ün cenazesi Sultanbeyli Uzundere Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"AYLAR ÖNCE BEDİRHAN UYSAL’IN ANNESİ EŞİMİ TEHDİT ETMİŞ"

Baba Engin Ersöz, "Tek istediğim, bayrağına ve toprağına kurban olduğum güzel ülkemizde bu tür ölümler olmasın. Devlet büyüklerinin bu tür konularla yakından ilgilenmesini istiyorum. Ben orada olsaydım o tür bir olay olmazdı, olsa bile orada kalmazdı. Çok iddia var şimdi bir şey diyemiyorum, hukuki süreç başlayınca konuşacağız" dedi.

Ersöz, şöyle konuştu: