Beğendik beldesinde AKP'li enişte Ferat Gülver seçimde CHP'li kayınpederine karşı 105 oy farkla kazandı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:09

Güncelleme: 04.04.2024 - 13:09

Keşan'a bağlı Beğendik beldesinde toplam 2 bin 689 seçmenden 2 bin 447'si sandığa gitti. Kullanılan oyların 2 bin 355’i geçerli sayıldı. Ferat Gülver 1219 oy alırken, CHP adayı kayınbiraderi Muhammed Örnek 1114, MHP adayı 21, SP adayı ise 1 oy aldı.

Yıllarca çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev yapan Ferat Gülver, memleketi Beğendik'e başkan olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mazbatasını alarak görevine başlayan "Seçimlerde anlattığımız projelere ilaveten, beldenin tamamının doğal gaza kavuşması için hemen çalışmalara başlayacağız" diyen Gülver, "Tarım ve hayvancılık ile geçinen halkın sulama ihtiyacı için hızla sulama göleti projemizi harekete geçireceğiz. Toplu Konut konusunu hızlandıracağız. Millet Bahçesi sözümüzü hızla yerine getireceğiz. Gençler için Gençlik Merkezi kuracağız. Çocuklar için de bilgi evleri ve kütüphaneler açacağız. Yine kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projelerimizi de en kısa zamanda bitirerek, Beğendik halkının hizmetine sunacağız” dedi.

FERAT GÜLVER KİMDİR?

Ferat Gülver, 1966 yılında Keşan’a bağlı Beğendik beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Beğendik’te okuyan Gülver, Keşan Lisesi’ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 1988 yılında mezun olduktan sonra, gazeteciliğe başladı. 35 yıldır ulusal basında muhabir ve editör olarak çalışan, İstanbul'da bazı belediyelerde basın danışmanlıkları da yapan Gülver, evli ve 2 çocuk babası.