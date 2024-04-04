Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:26
Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yasadışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan, Fas ve Pakistan uyruklu 15 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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