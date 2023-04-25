Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL'lik zirai ilaç gasbettiler

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:53

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:54

İki hafta önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Aydıncık Mahallesi’nde; Ulvi T.’ye(62) ait çiftliğe gelen 4 kişi, iki bekçiyi silahla etkisiz hale getirip 500 bin lira değerindeki zirai ilacı gasbedip kayıplara karıştı.

Şüpheliler gittikten sora bekçiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelip çalışma başlattı. Polis zirai ilaçları götüren aracın plakasını tespit edip şüphelileri belirledi.

Doğankent Mahallesindeki şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis 4 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim İ.(18), Oktay Ö.(27), Süleyman Ö.(32) ve Yunus D.(27) Emniyet'e götürülerek ifadesi alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden İbrahim İ. gaspı kendisinin gerçekleştirdiğini diğer arkadaşlarından sadece araç aldığını onların olayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan şüphelilerden İbrahim İ. tutuklandı.

Diğer 3’ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.