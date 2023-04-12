İnşaat bekçisi, tartıştığı müteahhidi öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatta bekçi olarak çalışan Eyüp Bülbül (59), alacak anlaşmazlığından çıkan tartışmada müteahhit Özgür Reisoğlu'nu (48) av tüfeğiyle öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:07
İnşaat bekçisi, tartıştığı müteahhidi öldürdü
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Kargıcak Mahallesi'ndeki bir inşaatta önceki saat 21.00 sıralarında, müteahhit Özgür Reisoğlu ile inşaatta 3 yıldır bekçilek yapan Eyüp Bülbül arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bülbül, yanında bulunan av tüfeğiyle Reisoğlu'na ateş etti. Kasık kısmından yaralanan Reisoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Müdahale edilen Özgür Reisoğlu kurtarılamadı. Şüpheli Eyüp Bülbül, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 

Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Özgür Reisoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü. 


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