Son Dakika: Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:24

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" ifadelerini kullandı.

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