Bekir Coşkun 1 yıl önce veda etti

Geçen yıl 18 Ekim günü kaybeden Bekir Coşkun, bugün mezarı başında yapılan bir törenle anıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 21:17
Bekir Coşkun 1 yıl önce veda etti
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Bekir Coşkun, Şannlıurfa’nın Tülmen Köyü’ndeki mezarı başında yapılan bir tören ile anıldı.

Gerçekleşen törene, Coşkun'un eşi Andree Coşkun'un yanı sıra çocukları ve kardeşleri ile aile yakınları, okuyucuları ve sevenleri katıldı..

'DOKUZUNCU KÖY'

Dostlarının yanı sıra Gazeteciler Cemiyeti 9. Köy Haber Merkezi de duayen gazeteci için anma mesajı yayınladı. 


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