AKP’nin eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BİM’in bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterildi. Peki, Bekir Pakdemirli kimdir? Eski Bakan Bekir Pakdemirli kaç yaşında, nereli?

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli,1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

İngilizce bilmektedir.

BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN ÖZEL HAYATI

Bekir Pakdemirli evli, dört çocuk sahibidir.