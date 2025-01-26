Bektaşi Dedebabası Haydar Ercan’dan açıklama: ‘Gözcü Baba’da yapılanlar kabul edilemez’

Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:13

Güncelleme: 26.01.2025 - 18:13

İstanbul’da tarihi Bektaşi Dergahı olan Gözcü Baba Dergahı arazisinde “Gözcü Baba Camii Külliyesi ve Kur’an Kursu” projesi için hafriyat çalışması yapılmasına bir tepki de Bektaşilerin Dedebabası Haydar Ercan’dan geldi. Dedebaba Haydar Ercan bir açıklama yaparak projenin durdurulmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na on yıl süre ile kiralanan Gözcü Baba Dergahı’nın devrinden ve yeni yapı çalışmalarından Alevi-Bektaşi inancına mensup bireyler ile bütün kurum ve kuruluşların rahatsız olduğunu dile getiren Haydar Ercan Dedebaba, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gözcü Baba Haziresi çevresinde yapılmakta olan proje çalışmalarına ilişkin olayları bir süredir takip etmekteyiz, bu konuda kaygılıyız ve derin üzüntü duymaktayız. Bilindiği gibi, Alevilik- Bektaşilik bu topraklarda var olmuş bir inançtır. Kendi öz değerimizdir. Tüm değerlerimiz gibi, Alevi-Bektaşi inancına ait değerleri de korumak ve yaşatmak; sadece Alevi-Bektaşi kimliğimizi taşıyan canların değil, tüm vatandaşların ve devletimizin de görevidir. Alevi- Bektaşi erenlerinden, Gözcü Baba, Sancaktar Baba, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın ve diğer erenlerin kabirlerinin bulunduğu arazi ile tarihe şahitlik eden koruma altındaki ağaçlar Şahkulu Sultan Dergahı içinde, önemli bir tarihi ve kültürel inanç merkezidir.

Söz konusu arazinin devrinden ve yeni yapı çalışmalarından Alevi-Bektaşi inancına mensup bireyler ile bütün kurum ve kuruluşlar son derece rahatsızdır. Toplumda birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç varken, Alevi-Bektaşi inancına bağlı canların değerlerini hiçe sayarak, söz konusu mekanda yapılmakta olan projeyi bizlerin de kabul etmesi mümkün değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, inanç merkezi tanımından “türbeler içeren tarla” tanımı yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na on yıllığına kiraya verilen inanç merkezimizin, yapılandırmaya açılmasına rıza göstermediğimizi, halkımıza ve yetkililere saygılarımızla duyururuz. Bu türden yeniden biçimlendirmelerin, inançlar ve kültürel değerler çerçevezinde; ahengi sağlayacak hassas bir işleyişle gözden geçirilip, derhal vazgeçilerek eski halinde bırakılması dileklerimizle, tüm Bektaşi Canların hayır dualarını sunarız.”