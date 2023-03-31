Belbim duyurdu: 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartlar kullanıma kapatılacak

İBB, 30 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu İstanbulkart Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartların kullanıma kapatılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:23
Belbim duyurdu: 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartlar kullanıma kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu İstanbulkart Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesi'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Belbim tarafından yuttaşlara sms ve mail yoluyla yapılan duyuruda, sözleşme kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartların zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacağı aktarıldı.

30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Belbim, yurttaşlara gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız."


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