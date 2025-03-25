Belediye Başkan Çalık'ın tutuklanmasına gerekçe yapılmıştı: İBB'den 'Beylikdüzü' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:37

Güncelleme: 25.03.2025 - 15:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB), yönelik soruşturmadada ortaya atılan iddialara ilişkin, İBB'den "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla açıklama yapıldı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan müşteki/sanık U.G.'nin ifadesine dayanan, "Beylikdüzü'nde 15 daire çeteye verildi" iddialarına ilişkin daha önce yürütülen soruşturmalarda suç unsuru bulunmadığı kararının verildiği bildirilen açıklamada, "Daha önce üç kez hukuken geçersiz sayılan bu iddialar, şimdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutuklanmasına gerekçe yapıldı" denildi.,

"SORUŞTURMA İZNİ DAHİ VERİLMEDİ"

Açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Yalan: Beylikdüzü’nde 13+2 daire 'çeteye' verildi yalanı.

Gerçek: Bu iddia, etkin pişmanlıktan yararlanan müşteki/sanık U.G.’nin ifadesine dayanıyor. Ancak aynı iddiayla ilgili: 2020 yılında Savcılık 'Kovuşturmaya Yer Yok' kararı verdi. 2023’te Beylikdüzü Kaymakamlığı 'Suç unsuru yoktur' dedi. Aynı iddialarla ilgili daha önce soruşturma izni dahi verilmedi.

'BOŞ ADRESE MİLYONLUK VURGUN' YALANI

Yalan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin son iki yılda yaptığı çapalama ihalelerini alan şirketlerin kayıtlı adreslerinin kullanılmayan bir apartman dairesi olduğu ve bu firmaların gerçekte faaliyette bulunmadığı.

Gerçek: Adı geçen şirketlerin adresleri, Ağaç ve Peyzaj AŞ ile aralarındaki sözleşmelerin geçerli olduğu dönemle ilgili değildir. İhale sürecinde ve sözleşme imzalanmadan önce firmaların adres bilgileri Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden kontrol edilmiş ve bu firmaların belirtilen adreslerde faal oldukları tespit edilmiştir. Haberde belirtilen adres değişiklikleri, firmalarla herhangi bir ticari bağ kalmadıktan sonraki döneme aittir. Şu anda söz konusu firmalarla Ağaç ve Peyzaj AŞ arasında herhangi bir sözleşme ya da ticari ilişki bulunmamaktadır. Yapılan iç denetimlerde, ne adres benzerliği ne de usulsüzlük tespit edilmiştir."