İBB'den metro ve ihalelerde usulsüzlük iddialarına yanıt! Yalanlar ve gerçekler: 13-14

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:48

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro araçlarının alınmadığı ve iştiraklerden Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin ihale süreçlerine ilişkin iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, metro projelerinin devam ettiği ve ihalelerin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

YALANLAR / GERÇEKLER - 13

YALAN: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kredi onayı için teşekkür etti ama metro araçları alınmadı, hizmet yapılmadı yalanı.

GERÇEK: Ekrem İmamoğlu, 18.09.2023 tarihli sosyal medya paylaşımında ulaşım yatırımları için verilen kredi onayına teşekkür etti. Kredinin kullanım alanları net şekilde duyuruldu ve projeler planlandığı şekilde devam etmektedir:

• M7 Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı:

Mahmutbey-Küçükçekmece (7 km) arasındaki 1. etapta fiziki ilerleme %50,5’e ulaştı. 2027 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

• M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu (300 Metro Aracı):

2023’te alınan krediyle alınacak araçların üretimi Sakarya’daki fabrikada başladı. İlk 10 setin 2025’te teslim edilmesi planlanıyor.

• M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu (100 Metro Aracı):

Temmuz 2023’te 5,1 milyar TL’lik sözleşme imzalandı. İlk 4 set Ocak 2026’da teslim edilecek; tüm araçlar Ocak 2027’ye kadar tamamlanacak.

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı (34 Tramvay Aracı):

Mayıs 2023’te imzalanan sözleşme sonrası 04.12.2024'te şase üretimi başladı. Araçlar %100 yerli mühendislik ürünü olacak.

BOŞ ADRESE 122 MİLYONLUK VURGUN YALANI

YALANLAR VE GERÇEKLER - 14

YALAN: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin son iki yılda yaptığı çapalama ihalelerini alan şirketlerin kayıtlı adreslerinin kullanılmayan bir apartman dairesi olduğu ve bu firmaların gerçekte faaliyette bulunmadığı yalanı.

GERÇEK: Adı geçen şirketlerin adresleri, Ağaç ve Peyzaj AŞ ile aralarındaki sözleşmelerin geçerli olduğu dönemle ilgili değildir. İhale sürecinde ve sözleşme imzalanmadan önce firmaların adres bilgileri Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden kontrol edilmiştir ve bu firmaların belirtilen adreslerde faal oldukları tespit edilmiştir. Haberde belirtilen adres değişiklikleri, firmalarla herhangi bir ticari bağımız kalmadıktan sonraki döneme aittir. Şu anda söz konusu firmalarla Ağaç ve Peyzaj AŞ arasında herhangi bir sözleşme ya da ticari ilişki bulunmamaktadır. Yapılan iç denetimlerde, ne adres benzerliği ne de usulsüzlük tespit edilmiştir.

NOT: İBB, bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket edip, suç duyurusunda bulundu. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanlarının ifadeleri üzerinden çelişki yaratma amacı güden, gizli tanık ifadelerine dayandırılan dezenformasyonlara karşı mücadelemiz, kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına olan inancımızla kesintisiz sürecektir. YALANLAR VE GERÇEKLER TEKZİP SERİMİZ DEVAM EDECEKTİR