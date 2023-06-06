Belediye Başkanı çöp konteynerleri için Müge Anlı’ya seslendi: 'Onları da bulabilir misin?'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:08

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:40

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ATV’de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı sunucusu Müge Anlı’ya seslendi. Kanar, Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını istedi.

Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; “Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum” dedi.