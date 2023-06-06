Belediye Başkanı çöp konteynerleri için Müge Anlı’ya seslendi: 'Onları da bulabilir misin?'
Bursa’nın AKP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sosyal medya hesabı üzerinden seslendiği Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulması için yardım istedi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ATV’de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı sunucusu Müge Anlı’ya seslendi. Kanar, Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını istedi.
Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; “Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- Altaylı: Mehmet Şimşek intikam bıçağını kanırttı
- Ünlü şarkıcı yaşımını yitirdi
- Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
- Yeni Gençlik ve Spor Bakanı görevi devraldı
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Finans devi 'faiz artışı' bekliyor
- Sabit lider... Döner kadro!
- İngiliz istihbarat başkanından sahte hesaba tebrik