Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförünü öldüren Erdem Şen tutuklandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:19

Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde dün sabah saat 10.00 sularında, yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen’e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda yaralandı. Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor. Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

EMNİYET'TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet zanlısı Erdem Şen’in emniyette verdiği ifadesinde, iddiaya göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Hilmi Şen ile birlikte çalıştığını ve Şen’in kendisine belediyede iş sözü verildiğini, ancak bu sözün tutulmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde olay günü telefonunu almak için TOKİ’deki evine gittiğini söyleyen Erdem Şen, Hilmi Şen’i gördüğünde konuşmak amacıyla yanına yaklaştığını ve daha sonrasında da olayın yaşandığını söylediği belirtildi.