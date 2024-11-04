Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:53

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:20

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Şen ve 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi'nden seçilen ve ardından istifa eden Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir? Hilmi Şen neden öldü?

HİLMİ ŞEN KİMDİR?

1974 yılında Balışeyh’de dünyaya gelen Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen 2001-2004 yılları arasında AKP kurulu üyeliği merkez ilçe üyeliği, 2004 yılında yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında AKP Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu.

HİLMİ ŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye başkanının yanında bulunan 3 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."