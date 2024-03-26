1 kişi ölmüştü... İşyerine silahlı saldırıda yeni gelişme
Avcılar'da pazar günü bir restorana ateş açarak işyerinin önünde bekleyen Muhammed Subaşı’nın öldürüldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, pazar günü saat 05.50’de Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki restoranın önünde meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı.
Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı.
"ATEŞ EDİP KAÇTILAR"
Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk" diye konuştu.
Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) hayatını kaybetti. Subaşı'nın cenazesi Muş'ta toprağa verildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Muhammet Subaşı’na ateş ederek kaçan şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bro Amirliği ekipleriyle, Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
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