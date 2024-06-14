Belediye başkanının odasından 'böcek' çıktı!

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, odasından dinleme cihazı olarak tabir edilen “böcek” çıktığını duyurdu. Başkan Demir, "Ben de bu cihazı bir ay boyunca masamda tutacağım” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:29
Belediye başkanının odasından 'böcek' çıktı!
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İzmir’de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in odasında rutin kontrollerde dinleme cihazı çıktı.

Başkan Demir bulunan cihazın fotoğrafını paylaşarak, “Bu bir böcek, nam-ı diğer dinleme cihazı. Kendisini ifşa etmek, bundan medet umanlara da bir şey ilan etmek isterim. Bizim saklımız, gizlimiz yok. Atalarımızın “Ekşi yemedim ki karnım ağrısın” diye bir sözü var. Ben de bu cihazı bir ay boyunca masamda tutacağım. Meraklılarına duyurulur” açıklamasında bulundu.


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